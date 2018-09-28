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В Италии большим концертом поздравили Эннио Морриконе с 90-летием

Культура

Главным гостем вечера стал президент Италии

Рим, 28 сентября 2018, 17:43 — REGNUM  Музыканты, деятели искусств, общественные деятели и политики посетили концерт, посвященный 90-летию композитора Эннио Морриконе, сообщает La Repubblica в пятницу, 28 сентября.

День рожденья композитора приходится на 10 ноября, но с юбилеем его решили поздравить заранее. Главным гостем праздника стал номинальный глава государства президент Серджо Маттарелла.

Участие в концерте также приняли оркестр и хор Святой Цецилии и два «оскароносных» итальянских композитора — Никола Пьовани и Дарио Марьянелли, которые лично выступили в роли дирижеров при исполнении своих произведений.

Сам Морриконе, в свою очередь, выступил в роли дирижера при исполнении двух собственных произведений — «Библии» и «Сотворение: Вавилонская башня».

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