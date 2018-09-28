Театр имени Пушкина в Москве отреставрируют

Москва, , 15:25 — REGNUM Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина отреставрируют. Сейчас Департамента строительства столицы объявил конкурс на выполнение изыскательских работ и разработку детальной концепции реставрации исторического здания. Проектно-изыскательские работы займут около полугода, сообщили в Стройкомплексе.

Руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев пояснил, что реставрация будет проводиться с использованием современного оборудования, и сохранением исторического облика здания. При этом будут созданы комфортные условия для репетиций коллектива театра, а также для посетителей. Сцену и зрительный зал оснастят новейшим театрально-технологическим оборудованием.

Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все реставрационные работы планируется проводить с учетом этого статуса. Цена контракта на реставрацию 13 млн рублей. Итоги конкурса станут известны 23 октября 2018 года.

Справка ИА REGNUM:

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина расположен на Тверском бульваре, д. 23, стр. 1 в Пресненском районе Москвы. Здание было поострено в 1950 году. Его первым художественным руководителем был назначен известный и талантливый актер театра и кино, народный артист СССР, трижды Лауреат Сталинской (Государственной) премии Василий Ванин. 21 октября 1950 года состоялась премьера первого спектакля «Из искры» Ш. Дадиани — о молодости Сталина.