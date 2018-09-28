Палермо принял самый продолжительный в мире музыкальный фестиваль

Рим, , 15:06 — REGNUM Палермо, что в итальянской Сицилии, заслуженно был объявлен культурной столицей Италии. Одна из причин тому — проходящий здесь Международный музыкальный фестиваль «Палермо Классика», считающийся самым продолжительным в мире. В этом году им руководил дирижёр Арман Тигранян, который, к слову, 19 октября выступит в Москве.

Тигранян привлёк на фестиваль лучших представителей русской и европейской исполнительской школ. Из россиян Палермо посетили скрипачка Виктория Муллова, пианисты Александр Торадзе, Александр Малофеев, Дмитрий Шишкин и др. На фестивале представили произведения Бетховена, Прокофьева, Римского-Корсакова, Чайковского и др. Ну, а кульминацией стал финальный симфонический концерт оркестра «Палермо Классика» в Церкви Санта Катарина.