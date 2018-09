Нельзя пропустить: Джек Уайт и Electric Light Orchestra – в Москве

Москва, , 14:11 — REGNUM На следующей неделе в Москве состоятся два знаковых концерта, быть на которых должен каждый уважающий себя меломан.

1 октября в российскую столицу приедет легендарный Джек Уайт, основатель и душа культовой группы The White Stripes. Мистер Уайт — молодой талантливый музыкант, благодаря музыке которого, наплевав на заявление Мэрилина Мэнсона «Rock is dead», можно смело утверждать, что рок не только жив, но и по-прежнему отлично звучит. В Москве лидер The White Stripes представит свой новый альбом Boarding House Reach. Пластинка вышла 23 марта этого года и сразу же дебютировала на первом месте американского Billboard 200, а позднее первенствовала почти во всех европейских чартах. На концерте в Москве Джек Уайт представит работы с данного альбома — очень разножанровые. Достаточно сказать, что в записи Boarding House Reach приняли участие музыканты, поработавшие с рэпперами Jay-Z и Кендриком Ламаром. Ну и, конечно, прозвучат легендарные хиты The White Stripes. Так что самое время заголосить: «And the message coming from my eyes says leave it alone».

А уже через три дня — 4 октября — в Москве выступит культовая группа из 70-х и 80-х Electric Light Orchestra. Музыканты представят сборник своих лучших хитов, вышедший совсем недавно — 21 сентября этого года. Причём, хиты команды вроде Livin Thing и Mr. Blue Sky прозвучат в совместном исполнении Electric Light Orchestra и Берлинского симфонического оркестра. И это будет более чем масштабно! Собственно, Electric Light Orchestra первыми соединили классический рок — в их случае — арт-рок — с симфонической музыкой. Задолго до того, как это стало модной «фишкой» от тех же Metallica и Scorpions, например. Так что самое время припасть к истокам!