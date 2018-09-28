Стала известна судьба «Людей Икс» после окончания сделки между Disney и Fox

Лос-Анджелес, США, , 13:59 — REGNUM Fox продолжит разрабатывать кинопроекты вселенной «Люди Икс» после того, как компанию приобретёт Disney. Об этом 27 сентября сообщил портал Comicbook со ссылкой на слова режиссёра и продюсера Саймона Кинберга.

https://twitter.com/ComicBook/status/1045577348156989440

Кинберг сказал в интервью журналистам, что сама по себе сделка между Disney и Fox (которая пока что стоит на паузе) не означает, что текущие проекты фильмов по вселенной «Люди Икс» будут отменены. В частности, начало съёмок фильма про Гамбита запланировано на начало 2019 года.

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Напомним, ранее поклонники франшизы озвучивали в сети предположения, согласно которым после выхода на экраны фильмов про Тёмного Феникса и «Новых Мутантов» киновселенные «Люди Икс» и Marvel будут объединены.

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