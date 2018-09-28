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Опубликованы первые кадры музыкального байопика про жизнь Элтона Джона

Культура

Роль известного музыканта сыграет актёр Тэрон Эджертон

Лос-Анджелес, США, 28 сентября 2018, 13:44 — REGNUM  В сеть выложили первые кадры фильма «Человек-ракета» режиссёра Декстера Флетчера, на которых Терон Эджертон запечатлён в образе Элтона Джона. Снимки были опубликованы 28 сентября на портале Mashable.

https://twitter.com/mashable/status/1045574592746704896

Согласно заявлениям самого Эджертона, фильм будет представлять собой «фантастический мюзикл». Уже известно, что роль матери Элтона Джона — Шейлы Айлин Дуайт исполнит актриса Брайс Даллас Ховард, известная зрителям по фильмам «Мир юрского периода» и «Сумерки».

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Напомним, премьера картины запланирована на 17 мая 2019 года. Она расскажет зрителям о творческом пути Элтона Джона. Над созданием сценария фильма работал писатель Ли Холл.

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