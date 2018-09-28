В Ставрополе проходит Форум исторических парков России

Ставрополь, , 13:33 — REGNUM 28 сентября в Ставрополе открылся федеральный форум «История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего». Его инициатором и организатором выступает создатель нового мультимедийного исторического пространства и контента в стране — система «Исторические парки «Россия — моя история». На сегодняшний день самый масштабный экспозиционный проект в России включает в себя парки в 17 городах страны.

На форуме пройдут многочисленные лекции, форсайт-сессии, практикумы. Но главное, более ста участкников обменяются опытом и предложат новые технологические решения в создании парков. Кроме того, жюри выберет лучшую работу из 30 представленных экскурсионных программ.

На повестке дня и создание Ассоциации исторических парков России.

Форум проходит при поддержке Патриаршего совета по культуре, Министерства культуры РФ, правительства Ставропольского края.