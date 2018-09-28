Hulu покажет анимационный сериал «Скрещенные мечи» от создателей «Робоцыпа»

Нью-Йорк, США, , 13:24 — REGNUM Телеканал Hulu заказал производство анимационного сериала «Скрещенные мечи» (Crossing Swords), который расскажет зрителям о жизни одного оруженосца в средневековье. Об этом 27 сентября сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1045357609790951424

Работать над созданием шоу будут люди, которые участвовали в проекте «Робоцып». Главного героя по имени Патрик озвучит Николас Холт («Безумный макс: дорога ярости», «Тепло наших тел»). Отмечается, что в сериале будет много сцен насилия и секса. Его производством будет заниматься студия Stoopid Buddy Stoodios, дистрибуцией — компания Sony Pictures Television.

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Напомним, «Робоцып» — это пародийный сериал, который выпускают Сет Грин и Мэттью Сенрайч. Он выходит на телеканале Adult Swim с 20 февраля 2005 года.