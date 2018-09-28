Пятница, 28 Сентября 2018 года
13:57:27 МСК

Hulu покажет анимационный сериал «Скрещенные мечи» от создателей «Робоцыпа»

Культура

Главного героя шоу озвучит актёр Николас Холт

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  Телеканал Hulu заказал производство анимационного сериала «Скрещенные мечи» (Crossing Swords), который расскажет зрителям о жизни одного оруженосца в средневековье. Об этом 27 сентября сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1045357609790951424

Работать над созданием шоу будут люди, которые участвовали в проекте «Робоцып». Главного героя по имени Патрик озвучит Николас Холт («Безумный макс: дорога ярости», «Тепло наших тел»). Отмечается, что в сериале будет много сцен насилия и секса. Его производством будет заниматься студия Stoopid Buddy Stoodios, дистрибуцией — компания Sony Pictures Television.

Читайте также: Опубликован первый постер сериала «Пацаны» про тёмный мир супергероев

Напомним, «Робоцып» — это пародийный сериал, который выпускают Сет Грин и Мэттью Сенрайч. Он выходит на телеканале Adult Swim с 20 февраля 2005 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить