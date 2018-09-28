В Крыму открывается образовательная программа «Россия — моя история»

Херсонес, Крым, , 13:04 — REGNUM 28 сентября в павильоне «Мультимедийный кинолекторий» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открывается образовательная программа «Россия — моя история». В течение нескольких дней ведущие российские ученые — президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и многие другие — будут рассказывать школьникам старших классов и студентам об актуальных вопросах отечественной истории, о новых исследованиях и достижениях современных российских научных школ. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Особый интерес должны вызвать у старшеклассников лекция и практические занятия автора-составителя российских олимпиад по истории Анны Талызиной.

В рамках программы состоится презентация школьных учебников по истории России и первого современного академического двухтомника «История Крыма».

Организаторы мероприятия — Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Патриарший совет по культуре в партнерстве с Минкультуры России и Российским военно-историческим обществом. Научным организатором программы выступил Московский государственный университет.