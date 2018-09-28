Пятница, 28 Сентября 2018 года
14:03:07 МСК

В Савонлинне открылся Российско-финляндский культурный форум

Культура

Приветствие участникам направил президент РФ Владимир Путин

Савонлинна, Финляндия, 28 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  28 сентября в городе Савонлинна открылся XIX Российско-финляндский культурный форум. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ежегодного межкультурного собрания. В послании подчеркивается, что «Форум занимает важное место в культурной и общественной жизни обеих стран, дает хорошую возможность для неформального, конструктивного диалога по многим вопросам наших добрососедских отношений».

В течении двух дней более 370 искусствоведов, историков, кинематографистов, писателей, деятелей театра двух стран будут обсуждать вопросы расширения обменов по линии культурных учреждений, взаимодействия в изучении общей истории. Всего, по сообщению официального сайта организаторов, на повестке дня будет стоять согласование по 100 проектам. Среди них — новые туристические маршруты, общие учебные программы, совместные выставки и концерты, театральные и кинофестивали и многие другие мероприятия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить