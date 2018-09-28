В Савонлинне открылся Российско-финляндский культурный форум

Савонлинна, Финляндия, , 12:14 — REGNUM 28 сентября в городе Савонлинна открылся XIX Российско-финляндский культурный форум. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ежегодного межкультурного собрания. В послании подчеркивается, что «Форум занимает важное место в культурной и общественной жизни обеих стран, дает хорошую возможность для неформального, конструктивного диалога по многим вопросам наших добрососедских отношений».

В течении двух дней более 370 искусствоведов, историков, кинематографистов, писателей, деятелей театра двух стран будут обсуждать вопросы расширения обменов по линии культурных учреждений, взаимодействия в изучении общей истории. Всего, по сообщению официального сайта организаторов, на повестке дня будет стоять согласование по 100 проектам. Среди них — новые туристические маршруты, общие учебные программы, совместные выставки и концерты, театральные и кинофестивали и многие другие мероприятия.