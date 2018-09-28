Звезда «Игры престолов»: некоторых фанатов сериала разочарует его финал

Лондон, , 12:04 — REGNUM Актриса Софи Тёрнер заявила, что некоторым фанатам сериала «Игра престолов» не понравится его финал. Слова исполнительницы роли Сансы Старк передал 27 сентября портал Mashable.

Актриса рассказала, что на неё лично чтение всего сценария оказало большое эмоциональное влияние, и в особенности чтение финальной страницы, на которой было написано «Конец «Игры престолов». Актриса сказала, что неизвестно, удовлетворит ли финал шоу его преданных поклонников. Тёрнер допустила, что, возможно, кому-то он очень понравится, а кто-то может быть сильно разочарован.

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Напомним, в мае 2018 года ИА REGNUM сообщило, что Эмилия Кларк, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Дейенерис Таргариен, дала очередное интервью журналистам. В тот момент, когда речь зашла о финале сериала, она не смогла сдержать эмоции и выругалась. Актриса пояснила: фанаты поймут её реакцию, когда посмотрят финальный сезон.

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