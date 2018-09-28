В Музее Востока в Москве открывается выставка «Мой Дагестан»

Москва, , 11:33 — REGNUM 28 сентября в Государственном музее Востока открывается выставка «Мой Дагестан». В экспозицию представлены уникальные произведения декоративно-прикладного искусства региона

Центральное место в экспозиции займут современные работы трех женщин, посвятивших свое творчество Дагестану. Это яркие и образные портреты, пейзажи и натюрморты Клары Власовой, художественные панно по образцу старинных кайтагских вышивок Раисы Исмаиловой, национальные костюмы из коллекции Фатимы Гаммадовой.

Выставка будет работать до 14 октября