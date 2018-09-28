Стали известны лауреаты кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Владивосток, , 11:05 — REGNUM Полнометражный фильм «Овдовевшая ведьма» китайского режиссёра Цай Ченцзи удостоен Гран-при 16-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который завершился во Владивостоке. Как сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе фестиваля, торжественная церемония прошла в кинотеатре «Океан».

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Приз за лучший короткометражный фильм вручили картине режиссёра из Канады Жереми Комта «Ярко-рыжий». Лучшей режиссёрской работой международное жюри под председательством режиссера Алексея Германа-младшего признало фильм «Великий Будда +», снятый Хуаном Синьяо (Тайвань).

Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Агнессе Цвелодуб за работу в картине «Восьмой вид» российского режиссёра Лены Ланских. А приз за лучшее мужское исполнение вручили Майклу Хуану за роль в тайваньском фильме «Отец сыну».

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Специальным призом судьи основного конкурса отметили фильм «Нервный перевод» Ширин Сено (Филиппины) и короткометражную ленту «Календарь» Игоря Поплаухина (Россия). Приз зрительских симпатий получила кинолента «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук (Белорусия, Германия, США, Россия).

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