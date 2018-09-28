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Составлен рейтинг доступных семиместных кроссоверов и внедорожников

Культура

В списках в основном присутствуют представители корейского автопрома

Москва, 28 сентября 2018, 11:03 — REGNUM  Составлены рейтинги самых доступных семиместных автомобилей класса SUV среди автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Списки были опубликованы 27 сентября на сайте агентства «Автостат».

Среди бензиновых моделей места в топ-3 распределились следующим образом: Ford Explorer, Kia Sorento Prime и Hyundai Grand Santa Fe. В топ-3 дизельных семиместных SUV первое место занял KIA Sorento Prime, второе — KIA Mohave, третье — Hyundai Grand Santa Fe.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых в российском автопарке дизельных автомобилей. В топ-5 попали Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Toyota Hilux и Volkswagen Touareg.

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