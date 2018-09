Лондон, , 10:47 — REGNUM «Smack my bitch up!» — эти слова в 90-е повторял каждый студент и школьник. Как пароль. И проговаривал их — да, да, именно так: не пел, а проговаривал — лидер Prodigy Кейт Флинт. Забавно, но в России эта кислотная команда была едва ли не популярнее, чем у себя на родине, в Британии.

С тех пор, правда, много кислоты было съедено, и воды утекло. Prodigy из квартета превратились в трио: группу покинул Лирой Торнхилл. Да и песни, альбомы группы уже не пользуются таким колоссальным успехом как раньше. Мир изменился, что, впрочем, не мешает Prodigy оставаться гуру электронной музыки и периодически выпускать эффектные альбомы. Последний — The Day Is My Enemy — датировался 2015 годом.

А 2 ноября этого года нас ожидает новая работа Кейта Флинта, Макса Реалити и Лиама Хоулетта — No Tourists. Prodigy уже презентовали первый клип с данной пластинки: песня Need Some1 сделана в фирменном стиле «кислотников». А тут и подоспела вторая работа с нового альбома — Light Up The Sky. В ней Prodigy узнаёшь с первых нот: электронные проигрыши, напоминающие нечто среднее между пропущенной через большой адронный коллайдер гитарой Джимми Хендрикса и сигналами НЛО, звучат как в сумасшедшие 90-е.

Судя по первым двум трекам, новый альбом Prodigy вряд ли совершит революцию в электронной музыке, но вот омолодить давних поклонников группы он, определённо, может. Так же, как и продемонстрировать молодым, что значит держать марку качества, оставаясь на вершине 20 кислотных лет.