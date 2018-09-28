Сервиз Путина и Цзиньпина передается в Музей современной истории России

Москва, , 10:37 — REGNUM 28 сентября состоится торжественная церемония передачи в коллекцию Музея современной истории России столового сервиза, которым пользовались Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного банкета на саммите БРИКС в городе Сямынь 4−5 сентября 2017 года. Этот уникальный набор посуды состоит из более 70 предметов: включает в себя обеденный, чайный и кофейный сеты. Над созданием уникального сервиза работали известные в Китае мастера фабрики «Пять континентов» из провинции Фуцзянь — признанного ЮНЕСКО историческим регионом белого фарфора.

Генеральный директор Музея современной истории Ирина Великанова специально для ИА REGNUM рассказала о месте нового экспоната в богатейшей коллекции музея: «Музей современной истории России на протяжении уже почти столетней своей истории является хранилищем знаковых подарков, в том числе и тех, которые получала наша страна и ее руководители, во время празднования знаменательных дат и событий. Есть среди них и уникальные предметы из Китайской Народной Республики, в том числе и знаменитый китайский фарфор, слава которого на протяжении столетий была неоспорима во всем мире. У нас хранятся подарки нашей стране и ее гражданам от Сунь Ятсена, Мао Дзедуна, Цзян Цзэмина и других китайских общественных и политических деятелей. Сегодняшний подарок станет достойным украшением этой коллекции. Кроме того, авторская копия столового сервиза, изготовленная специально для Музея современной истории России, будет представлена в экспозиции, посвященной нашей новейшей истории. Поскольку это как раз тот случай, когда то, что сегодня является новостью, уже завтра становится частью истории».