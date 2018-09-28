Парламент Гватемалы выступил против концерта рок-группы Marduk в стране

Гватемала, , 10:34 — REGNUM Конгресс Гватемалы выпустил резолюцию против проведения в стране концерта шведской рок-группы Marduk, пишет газета El País.

В тексте резолюции говорится, что творчество шведских музыкантов носит «сатанинский и богохульнический» характер, что оскорбляет чувства населения Гватемалы, придерживающегося христианских ценностей. Резолюция носит рекомендательный характер и содержит в себе просьбу к правительству приказать главному управлению по вопросам миграции запретить въезд в страну участникам коллектива.

Концерт группы Marduk в Гватемале запланирован на 11 октября. Ее участники сами называют себя «самой кощунственной группой в мире» и не раз подвергались критике в различных странах.