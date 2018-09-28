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Путин приветствовал участников Российско-финляндского культурного форума

Культура

По мнению главы государства. форум занимает важное место в культурной и общественной жизни двух стран

Москва, 28 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин 28 сентября направил приветственную телеграмму участникам и гостям XIX Российско-финляндского культурного форума. В 2018 году повестка форума весьма разнообразна. Планируется обсудить: развитие трансграничного туризма, расширение обменов по линии культурных учреждений, а также перспективы взаимодействия российских и финляндских учёных в изучении общей истории, сообщается на сайте Кремля.

По мнению главы государства. Российско-финляндского культурного форума занимает важное место в культурной и общественной жизни двух стран, и даёт возможность для диалога по вопросам сотрудничества в различных сферах.

Путин выразил уверенность, что дискуссии на форуме послужат дальнейшему развитию двусторонних гуманитарных связей, упрочению взаимопонимания между Россией и Финляндией, и пожелал участникам спешной совместной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Финляндии с официальным визитом побывал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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