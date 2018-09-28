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Гран-при кинофестиваля во Владивостоке присужден ленте «Овдовевшая ведьма»

Культура

Почетным гостем фестиваля стал Стивен Сигал

Владивосток, 28 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  28 сентября во Владивостоке для жителей зрителей Приморья будут проведены открытые показы картин — участников Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». А накануне представительный смотр подвел итоги своей работы. Жюри присудило гран-при смотра работе китайского режиссера Цай Чэньцзе «Овдовевшая ведьма». Награду за лучшую режиссерскую работу удостоен Хуан Синьяо за фильм «Великий Будда +». Специальный приз имени знаменитого голливудского актера Юла Бринера, родившегося во Владивостоке, завоевала Марта Козлова за роль в фильме «Война Анны».

Зрители самым достойным фильмом признала фильм «Календарь» режиссера Игоря Поплаухина.

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Культурная хроника
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