Гран-при кинофестиваля во Владивостоке присужден ленте «Овдовевшая ведьма»

Владивосток, , 10:23 — REGNUM 28 сентября во Владивостоке для жителей зрителей Приморья будут проведены открытые показы картин — участников Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». А накануне представительный смотр подвел итоги своей работы. Жюри присудило гран-при смотра работе китайского режиссера Цай Чэньцзе «Овдовевшая ведьма». Награду за лучшую режиссерскую работу удостоен Хуан Синьяо за фильм «Великий Будда +». Специальный приз имени знаменитого голливудского актера Юла Бринера, родившегося во Владивостоке, завоевала Марта Козлова за роль в фильме «Война Анны».

Зрители самым достойным фильмом признала фильм «Календарь» режиссера Игоря Поплаухина.