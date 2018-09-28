Пятница, 28 Сентября 2018 года
10:32:23 МСК

В Оренбуржье международный фестиваль пройдёт без зарубежных театров кукол

Культура

В течение четырёх дней покажут 15 постановок, а том числе три спектакля, поставленных иностранными режиссёрами и художниками

В Оренбуржье международный фестиваль пройдёт без зарубежных театров кукол
Ахилла Пинелли. Кукольный театр

Оренбург, 28 сентября 2018, 09:35 — REGNUM  В Оренбурге 28 сентября состоится открытие международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник — 2018». Мероприятие проводится девятый раз. Отличительной особенностью 2018 года станет отсутствие на фестивале зарубежных театров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

«В этом году к нам не приедут зарубежные театры, но в программе фестиваля три спектакля, поставленные иностранными режиссерами и художниками из Сербии, Болгарии и Белоруссии», — сказал идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов.

Стоит отметить, что фестиваль проходит в Оренбурге с 2001 года раз в два года. В это время в фестивале приняло участие более 40 театральных коллективов из 30 городов России, а также 13 зарубежных театров из 12 стран мира (Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Израиль, Казахстан, Литва, Украина, Финляндия, Франция и Швейцария). Изначально мероприятие не предусматривало конкурс театров кукол.

В 2018 году в рамках международного фестиваля покажут 11 постановок. За четыре фестивальных дня будут показаны 15 постановок: 11 — для детей и четыре — для взрослых.

Мероприятие будет проходить в основном на базе театра кукол «Пьеро», в отдельных случаях задействованы залы театра драмы и областного театра кукол. Свои спектакли покажут театры из Москвы, Рязани, Севастополя, Томска, Омска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Кургана и Оренбурга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить