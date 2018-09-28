«История игрушек 4» может оказаться похожей на третьих «Мстителей» Marvel

Лос-Анджелес, США, , 08:36 — REGNUM Чётвёртая часть анимационного фильма «История игрушек» может оказаться похожей на картину Marel «Мстители: Война бесконечности». Об этом журналистам сообщил актёр Тим Аллен. Его слова 27 сентября передал портал Comicbook.

Когда журналисты спросили Аллена, что он имеет в виду, тот ответил, что не может раскрывать подробности, но сходство определённо есть. Актёр добавил, что он сам не может в этом поверить. По его словам, фильм получится очень эмоциональным и масштабным.

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Напомним, в последнем фильме Marvel была стёрта половина вселенной. Четвёртая часть «Истории игрушек» выйдет на экраны 20 июня 2020 года. Тим Аллен вновь озвучит в ней Базза Лайтера.

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