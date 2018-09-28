На фасаде концертного зала «Зарядье» начнут транслировать концерты

Москва, , 08:24 — REGNUM В Москве на медиафасаде концертного зала «Зарядье» в прямом эфире начнут транслировать концерты. Музыкальные уличные трансляции будут бесплатными, сообщается на сайте мэра Москвы.

Первая трансляция концерта состоится сегодня, 28 сентября в 19:00 по мск. Посетители парка «Зарядье» увидят выступление британского певца и пианиста Энтони Стронга в сопровождении оркестра под руководством Игоря Бутмана.

Размер медиаэкрана составляет 8 на 14 метров. Трансляция концертов будет видна даже с парящего моста. Кроме того, выступления артистов можно будет увидеть в режиме онлайн на портале mos.ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, концертный зал «Зарядье» открылся для первых посетителей 8 сентября 2018 года, в День города. В открытии концертного зала приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин. В этот же день состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В 2019 году в зале «Зарядье» установят орган.

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