Драма «Непрощенный» в день премьеры вышла в лидеры российского проката

Москва, , 08:24 — REGNUM Фильм «Непрощенный», в основу которого легла реальная история жизни Виталия Калоева, вышел на первое место в российском кинопрокате в день премьеры. Об этом 28 сентября сообщил портал Kinobusiness.

В первый день проката лента Сарика Андреасяна смогла собрать около 21−21,5 млн рублей. При этом значение показателя средней посещаемости за сеанс оказалось равно 16. Согласно прознозу, драма может заработать за дебютный уик-энд около 130−140 млн рублей. Стоит отметить, что бюджет фильма составил около 90 млн рублей.

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Напомним, фильм «Непрощённый» рассказывает зрителям о трагедии, которая настигла Виталия Калоева в тот момент, когда над Боденским озером в 2002 году разбился самолет со всеми членами его семьи. Впоследствии, 24 февраля 2004 года, Калоев убил авиадиспетчера Петера Нильсена.

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