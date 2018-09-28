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Стали известны имена новых актрис фильма «Хищные птицы» студии DC

Культура

Они исполнят роль Охотницы и Чёрной Канарейки

Лос-Анджелес, США, 28 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  В фильме «Хищные птицы» по комиксам DC вместе с Марго Робби снимутся актрисы Мэри Элизабет Уинстед и Джерни Смоллетт. Об этом 27 сентября сообщил портал The Wrap.

https://twitter.com/TheWrap/status/1045022413245702144

Уинстэд, знакомая зрителям по сериалу «Фарго» и фильму «Кловерфилд, 10», исполнит роль Охотницы. Смоллетт снималась в таких сериалах, как «Настоящая кровь», «Подземка» и «Огни ночной пятницы». Ей досталась роль Чёрной Канарейки.

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Напомним, сюжет фильма пока что держится в секрете, известно лишь, что отряд супергероев бросит вызов некому криминальному боссу. Снимать картину будет режиссер Кэти Янь («Мёртвые свиньи»).

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