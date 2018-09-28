Стали известны имена новых актрис фильма «Хищные птицы» студии DC

Лос-Анджелес, США, , 07:58 — REGNUM В фильме «Хищные птицы» по комиксам DC вместе с Марго Робби снимутся актрисы Мэри Элизабет Уинстед и Джерни Смоллетт. Об этом 27 сентября сообщил портал The Wrap.

https://twitter.com/TheWrap/status/1045022413245702144

Уинстэд, знакомая зрителям по сериалу «Фарго» и фильму «Кловерфилд, 10», исполнит роль Охотницы. Смоллетт снималась в таких сериалах, как «Настоящая кровь», «Подземка» и «Огни ночной пятницы». Ей досталась роль Чёрной Канарейки.

Читайте также: Вышел новый трейлер драмы «Середина 1990-х»

Напомним, сюжет фильма пока что держится в секрете, известно лишь, что отряд супергероев бросит вызов некому криминальному боссу. Снимать картину будет режиссер Кэти Янь («Мёртвые свиньи»).

Читайте ранее в этом сюжете: Перезагрузка «Хеллбоя» выйдет на экраны через неделю после премьеры «Шазам»

Читайте развитие сюжета: «История игрушек 4» может оказаться похожей на третьих «Мстителей» Marvel