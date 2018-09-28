В Великобритании скончался автор детских книг Джон Канлифф

Лондон, , 02:15 — REGNUM В британском городе Илкли на 86-м году жизни скончался автор детских книг Джон Канлифф, получивший известность благодаря рассказам о почтальоне Пэте и куклах Рози и Джиме, сообщает газета Ilkley Gazette.

Причины смерти писателя пока не известны. По рассказам Канлиффа в Великобритании выпускались мультсериалы, которые были популярны среди британских детей.

Мультсериал «Почтальон Пэт» по телевидению шел в 1981 — 2017 гг. В 2014 г. вышел полнометражный мультипликационный фильм по мотивам книг Канлиффа.