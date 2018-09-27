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Барбра Стрейзанд наносит удар по Дональду Трампу

Культура

Легендарная певица записала песню с критикой президента США

Барбра Стрейзанд наносит удар по Дональду Трампу
lifescript
Барбара Стрейзанд

Вашингтон, 27 сентября 2018, 17:07 — REGNUM  Критиковать лидеров своих государств западные артисты любят давно. Чего только стоят антиправительственные песни легендарных панк-групп Dead Kennedys и Sex Pistols. Однако респектабельные артисты делают это не столь часто. Впрочем, нынешнего президента США Дональда Трампа многие люди творческие не жалуют. Достаточно вспомнить резкие слова в его адрес, например, Роберто де Ниро и Роберта Дауни-младшего.

Барбра Стрейзанд пошла ещё дальше и записала песню Don't Lie to Me, что в переводе на русский, как легко догадаться, значит «Не лги мне». Так Барбра, с её же слов, обратилась к Дональду Трампу. Как ранее заявляла певица, Трамп покушается на американскую демократию и американских отцов-основателей государства. Меж тем ответа Трампа Стрейзанд пока нет. Главный твиттер мира молчит.

regnum author Платон Беседин
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