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Фильм «Т-34» покажут на выставке Comic Con Russia 2018

Культура

Картину представят Виктор Добронравов и Антон Богданов

Фильм «Т-34» покажут на выставке Comic Con Russia 2018
Цитата из к/ф «Т-34». реж Алексей Сидоров. 2018. Россия
Танкист

Москва, 27 сентября 2018, 15:57 — REGNUM  В рамках выставки Comic Con Russia 2018 покажут фильм «Т-34», который снял Алексей Сидоров. Об этом 26 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Мероприятие возглавят актёры Виктор Добронравов и Антон Богданов. Отмечается, что после просмотра фильма зрители смогут задать им вопросы об этой картине.

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Напомним, на экраны российских кинотеатров «Т-34» выйдет 27 декабря 2018 года. Некоторые эксперты отмечают, что идею фильма его создатели позаимствовали у создателей советской картины «Жаворонок», которая была снята в 1964 году режиссерами Леонидом Менакером и Никитой Курихиным.

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