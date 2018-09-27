Фильм «Т-34» покажут на выставке Comic Con Russia 2018

Москва, , 15:57 — REGNUM В рамках выставки Comic Con Russia 2018 покажут фильм «Т-34», который снял Алексей Сидоров. Об этом 26 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Мероприятие возглавят актёры Виктор Добронравов и Антон Богданов. Отмечается, что после просмотра фильма зрители смогут задать им вопросы об этой картине.

Читайте также: Джоан Роулинг обвинили в расизме после открытия 20-летней тайны

Напомним, на экраны российских кинотеатров «Т-34» выйдет 27 декабря 2018 года. Некоторые эксперты отмечают, что идею фильма его создатели позаимствовали у создателей советской картины «Жаворонок», которая была снята в 1964 году режиссерами Леонидом Менакером и Никитой Курихиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел новый трейлер драмы «Середина 1990-х»