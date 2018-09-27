Лос-Анджелес, США, , 15:46 — REGNUM Вышел новый трейлер драмы «Середина 1990-х», которую снял Джона Хилл, известный зрителям по фильмам «Мачо и ботан», «SuperПерцы» и сериалу «Маньяк». Ролик был опубликован на YouTube-канале One Media.

Мировая премьера картины состоится 19 октября 2018 года. Фильм является режиссёрским дебютом Джоны Хилла, также он сам написал к нему сценарий.

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Напомним, в центре повествования находится 13-летний парень по имени Стивен, увлекающийся катанием на скейтборде. В этот период подросток получит первые уроки жизни на улицах Лос-Анджелеса.

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