Джоан Роулинг обвинили в расизме после открытия 20-летней тайны

Лондон, , 15:30 — REGNUM Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла тайну, которую она хранила на протяжении 20 лет. Выяснилось, что змея Нагайна из фильмов о Гарри Поттере — это заколдованная ведьма, которую в продолжении «Фантастических тварей» сыграла южнокорейская актриса Клаудиа Ким. Об этом 27 сентября сообщил портал NME.

https://twitter.com/TwitterMovies/status/1044567693498544128

Всё произошло после выхода нового трейлера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Впоследствии некоторые пользователи сети обвинили писательницу в расизме. На это Джоан Роулинг ответила, что она взяла идею имени персонажа из индонезийской мифологии, в которой существуют змееподобные существа — Наги.

Читайте также: Шварцнеггер и Хэмилтон со съемок старого и нового «Терминатора»

Напомним, фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» снял режиссёр Дэвид Йейтс. В российских кинотеатрах картину покажут 15 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёрский состав триллера «17 мостов» пополнился новыми именами

Читайте развитие сюжета: Вышел новый трейлер драмы «Середина 1990-х»