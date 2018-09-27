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Джоан Роулинг обвинили в расизме после открытия 20-летней тайны

Культура

Всё произошло после выхода нового трейлера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Лондон, 27 сентября 2018, 15:30 — REGNUM  Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла тайну, которую она хранила на протяжении 20 лет. Выяснилось, что змея Нагайна из фильмов о Гарри Поттере — это заколдованная ведьма, которую в продолжении «Фантастических тварей» сыграла южнокорейская актриса Клаудиа Ким. Об этом 27 сентября сообщил портал NME.

https://twitter.com/TwitterMovies/status/1044567693498544128

Всё произошло после выхода нового трейлера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Впоследствии некоторые пользователи сети обвинили писательницу в расизме. На это Джоан Роулинг ответила, что она взяла идею имени персонажа из индонезийской мифологии, в которой существуют змееподобные существа — Наги.

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Напомним, фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» снял режиссёр Дэвид Йейтс. В российских кинотеатрах картину покажут 15 ноября 2018 года.

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