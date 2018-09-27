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В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку

Культура

Это почему-то символизирует «дружбу и общение»

Киев, 27 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Огромную синюю руку установили в Киеве на месте бывшего памятника Ленину, сообщает 27 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, автором безвкусного «арт-объекта» является румынский молодой скульптор Богдан Рата. Установленная на месте памятника Ленину скульптура называется Middle Way и выглядит как огромная синяя ладонь, направленная вверх. Как утверждает Рата, странная конструкция символизирует дружбу и общение.

Напомним, на Украине после 2014 года начался так называемый «ленинопад», когда украинские националисты, получившие полную свободу действий, начали уничтожать все советские памятники в стране. В 2015 году был принят пакет декоммунизационных законов, который приравнивал коммунизм к нацизму и запрещал исполнять публично «Интернационал».

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Война памятников на Украине
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