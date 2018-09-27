В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку

Киев, , 15:18 — REGNUM Огромную синюю руку установили в Киеве на месте бывшего памятника Ленину, сообщает 27 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, автором безвкусного «арт-объекта» является румынский молодой скульптор Богдан Рата. Установленная на месте памятника Ленину скульптура называется Middle Way и выглядит как огромная синяя ладонь, направленная вверх. Как утверждает Рата, странная конструкция символизирует дружбу и общение.

Напомним, на Украине после 2014 года начался так называемый «ленинопад», когда украинские националисты, получившие полную свободу действий, начали уничтожать все советские памятники в стране. В 2015 году был принят пакет декоммунизационных законов, который приравнивал коммунизм к нацизму и запрещал исполнять публично «Интернационал».