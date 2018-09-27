BMW привезёт в Россию бронированный кроссовер X5 Security Plus

Москва, , 15:01 — REGNUM В сети появился документ одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на бронированную версию кроссовера BMW X5, документ был опубликован на сайте Росстандарта.

Полное название машины— BMW X5 Security Plus. Стоит отметить, что машина построена на базе предыдущего поколения этого кроссовера. Стандарт бронирования — VR6, предполагается, что такой автомобиль (и его владелец) должен пережить обстрел пулями калибра 7,62×39 с термоупрочненным сердечником.

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Напомним, впервые этот автомобиль баварская компания показала в сентябре 2013 года на мотор-шоу в немецком Франкфурте. Масса автомобиля, оборудованного 450-сильным двигателем, составляет 3055 кг.

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