Фиск вернулся: вышел первый трейлер продолжения сериала «Сорвиголова»

Нью-Йорк, США, , 14:37 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть продолжение сериала «Сорвиголова», главную роль в котором исполняет Чарли Кокс. Ролик был опубликован 26 сентября на YouTube-канале потокового сервиса.

«Фиск вернулся», — такое краткое описание, понятное любому поклоннику сериала, Netflix разместил под видео. Первый эпизод популярного шоу компания выложит на своём сайте 19 октября 2018 года.

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Напомним, Чарли Кокс играет в сериале героя комиксов «Сорвиголова» — слепого парня по имени Мэтт Мёрдок, который в детстве потерял обычное зрение, но при этом обрёл сверхспособности, основанные на слухе, благодаря которым он может гораздо лучше видеть окружающий мир.

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