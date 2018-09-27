Актёрский состав триллера «17 мостов» пополнился новыми именами

Лос-Анджелес, США, , 14:25 — REGNUM В проекте фильма «17 мостов» к Чедвику Боузману присоединятся Сиенна Миллер («Бросок кобры»), Джонатан Кимбл Симмонс («Одержимость») и Тейлор Китч («Джон Картер»). Об этом 26 сентября сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1044998620678782976

Фильм расскажет зрителям о детективе Департамента полиции Нью-Йорка, который ввяжется в охоту за двумя убийцами полицейских. Он будет преследовать их в обстоятельствах, когда власти ради поимки преступников решат закрыть все 17 мостов, через которые можно попасть на остров Манхэттен.

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Напомним, снимать картину будет режиссёр Брайан Кирк («Миддлтаун»), в качестве продюсеров выступят Энтони и Джо Руссо.

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