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В Москве открывается фестиваль китайского кино

Культура

Бесплатные показы пройдут в кинотеатре «Иллюзион»

Москва, 27 сентября 2018, 14:20 — REGNUM  27 сентябряв кинотеатре «Иллюзион» открывается фестиваль современного китайского кино. Он проходит в рамках международного проекта «Один пояс — один путь». В течение четырех дней в кинотеатре будут бесплатно показывать 5 последних работ китайских кинематографистов, которые стали лидерами проката в стране, а также завоевали призы на различных фестивалях. Фильмы будут идти на языке оригиналы с субтитрами. Также будет организованы встречи с режиссерами Поднебесной. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Организаторы кинопоказов — продюсерский центр «Кинофест», Beijing Diaoyutai Conference and Exhibition Co.

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Культурная хроника
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