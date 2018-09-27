В Москве открывается фестиваль китайского кино

Москва, , 14:20 — REGNUM 27 сентябряв кинотеатре «Иллюзион» открывается фестиваль современного китайского кино. Он проходит в рамках международного проекта «Один пояс — один путь». В течение четырех дней в кинотеатре будут бесплатно показывать 5 последних работ китайских кинематографистов, которые стали лидерами проката в стране, а также завоевали призы на различных фестивалях. Фильмы будут идти на языке оригиналы с субтитрами. Также будет организованы встречи с режиссерами Поднебесной. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Организаторы кинопоказов — продюсерский центр «Кинофест», Beijing Diaoyutai Conference and Exhibition Co.