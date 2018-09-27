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В Москве проходит фестиваль культуры Возрождения

Культура

Местом проведения фестиваля стал Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

Москва, 27 сентября 2018, 13:33 — REGNUM  В Главном здании Православного Свято-Тихоновском гуманитарном университете проходит фестиваль культуры Возрождения. В программе четырехдневного форума выставки, лекции, научные конференции и концерты, посвященные европейской культуре XIV—XVI вв.

27 сентября выступит барочная капелла «Золотой век» под руководством Александра Листратова с программой «Встреча эпох: Ренессанс и барокко». Для зрителей концерт станет своеобразным путешествием во времена зарождения стиля барокко — направления, ставшего важнейшей эпохой в истории музыки.

Центральным событием фестиваля стало открытие мультимедийной выставки «Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса». На ней представлены сканы десяти рукописных книг из Амброзианской библиотеки в Милане, а также редчайшие манускрипты XV—XVI веков из собрания Российской государственной библиотеки.

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Культурная хроника
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