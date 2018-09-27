В Москве проходит фестиваль культуры Возрождения

Москва, , 13:33 — REGNUM В Главном здании Православного Свято-Тихоновском гуманитарном университете проходит фестиваль культуры Возрождения. В программе четырехдневного форума выставки, лекции, научные конференции и концерты, посвященные европейской культуре XIV—XVI вв.

27 сентября выступит барочная капелла «Золотой век» под руководством Александра Листратова с программой «Встреча эпох: Ренессанс и барокко». Для зрителей концерт станет своеобразным путешествием во времена зарождения стиля барокко — направления, ставшего важнейшей эпохой в истории музыки.