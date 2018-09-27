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В Москве проходит «Салон высокого искусства и дизайна»

Культура

В Ивановском зале Российской государственной библиотеки можно посмотреть и купить картины великих живописцев

Москва, 27 сентября 2018, 12:43 — REGNUM  В Ивановском зале Российской государственной библиотеки открылся «Салон высокого искусства и дизайна». 25 известных в мире галерей выставили в Москве полотна, скульптуру, предметы ювелирного искусства, среди которых шедевры, принадлежащие кисти Эль Греко, Ваварини, Шагала, Моне, Гончаровой, Экстер, Айвазовского, Шишкина и других выдающихся мастеров. Центральное место занимает картина Тициана «Аллегория любви». Как и полагается на салонах, все произведения выставлены на продажу. Вход в библиотеку свободный.

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Культурная хроника
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