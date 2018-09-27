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В ЛНР откажутся от лицензирования туристических агентств

Культура

Вместо этого будет создан реестр туроператоров

Луганск, 27 сентября 2018, 12:42 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) создадут реестр туристических агентств, заявила начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия министерства культуры, спорта и молодежи республики Светлана Дитковская, сообщает 27 сентября «Луганский информационный центр».

По ее словам, в ЛНР работают 50 туристических агентств, которые имеют разрешение на ведение туристической деятельности. Однако в минкульте ЛНР решили отменить лицензии для турагентств: теперь достаточно будет зарегистрировать агентство, чтобы оно было внесено в соответствующий реестр. Дитковская отметила, что подобная система действует в России.

Напомним, в первом полугодии 2018 года туристические агентства ЛНР обслужили почти 8,5 тыс. человек.

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Туризм
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