В ЛНР откажутся от лицензирования туристических агентств

Луганск, , 12:42 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) создадут реестр туристических агентств, заявила начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия министерства культуры, спорта и молодежи республики Светлана Дитковская, сообщает 27 сентября «Луганский информационный центр».

По ее словам, в ЛНР работают 50 туристических агентств, которые имеют разрешение на ведение туристической деятельности. Однако в минкульте ЛНР решили отменить лицензии для турагентств: теперь достаточно будет зарегистрировать агентство, чтобы оно было внесено в соответствующий реестр. Дитковская отметила, что подобная система действует в России.

Напомним, в первом полугодии 2018 года туристические агентства ЛНР обслужили почти 8,5 тыс. человек.