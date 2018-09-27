Перезагрузка «Хеллбоя» выйдет на экраны через неделю после премьеры «Шазам»

Лос-Анджелес, США, , 12:29 — REGNUM Перезагрузка «Хеллбоя» будет конкурировать в кинопрокате с лентой «Шазам» студии DC, она выйдет на экраны 12 апреля 2019 года. Об этом 26 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1045091144185442304

О переносе даты выхода картины на экраны объявила кинокомпания Summit Entertainment. Таким образом, премьера нового «Хеллбоя» пройдёт спустя всего неделю после премьеры фильма «Шазам» (5 апреля 2019 года).

Читайте также: Бен Аффлек покинул наркологическую клинику ради переговоров с Warner Bros

Напомним, «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» будет снимать режиссер Нил Маршалл («Псы-воины», «Спуск»). Главную роль в нём исполнит Дэвид Харбор (сериал «Очень странные дела», фильм «Отряд самоубийц»).

Читайте ранее в этом сюжете: Милла Йовович и Тони Джа снимутся в экранизации игры «Охотник на монстров»