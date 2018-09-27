Бен Аффлек покинул наркологическую клинику ради переговоров с Warner Bros

Лос-Анджелес, США, , 12:19 — REGNUM Бен Аффлек закончил 30-дневный курс лечения от алкоголизма и тут же направился на переговоры с руководством кинокомпании Warner Bros. Об этом 26 сентября сообщил журнал PEOPLE.

https://twitter.com/people/status/1045102226883178496

Папарацци поймали актёра в здании кинокомпании, он был одет в повседневные синюю футболку, шорты и куртку. Инсайдеры сообщают, что актёр намерен продолжать лечение ещё некоторое время, поскольку он не хочет повторения истории, которая произошла в 2011 году и не хочет, чтобы его дети вновь страдали.

Читайте также: Опубликован долгожданный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на реабилитации Аффлека настояла его жена Дженнифер Гарнер. У пары сейчас трое детей: Вайолет (12 лет), Серафина (9 лет) и Сэмюэль (6 лет).