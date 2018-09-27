Милла Йовович и Тони Джа снимутся в экранизации игры «Охотник на монстров»

Лос-Анджелес, США, , 11:47 — REGNUM Милла Йовович и Тони Джа снимутся в фильме «Охотник на монстров», в основу которого ляжет популярная видеоигра. Об этом 26 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, на съёмочной площадке они присоединятся к рэперу T.I. и Рону Перлману. Съёмки картины начнутся в октябре 2018 года в Южной Африке. Должность режиссёра фильма занял Пол Уильям Скотт Андерсон.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Студия Pure Imagination намерена снять анимационный фильм на основе вселенной игр Capcom «Охотник на монстров». Картина должна выйти на экраны в 2019 году.

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