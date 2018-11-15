Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Кирилл Малиновский

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача CVI 18+, где в гостях человек, который находится в процессе смены пола и в силу деликатности (а часто и табуированности подобных тем) предпочёл остаться под псевдонимом — Кирилл Малиновский, но говорим мы не столько о «смене пола», сколько о смене культурных установок, языков, контекста, переводов… Мы постарались сделать передачу как можно менее «жёлтой», а поговорить о действительно сложных и важных вещах, которые могут быть интересны далеко не только людям, которые мучаются из-за собственной идентичности…

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