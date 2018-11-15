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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Кирилл Малиновский

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Кирилл Малиновский
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 15 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача CVI 18+, где в гостях человек, который находится в процессе смены пола и в силу деликатности (а часто и табуированности подобных тем) предпочёл остаться под псевдонимом — Кирилл Малиновский, но говорим мы не столько о «смене пола», сколько о смене культурных установок, языков, контекста, переводов… Мы постарались сделать передачу как можно менее «жёлтой», а поговорить о действительно сложных и важных вещах, которые могут быть интересны далеко не только людям, которые мучаются из-за собственной идентичности…

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Кирилл Малиновский
Иллюстрация: Личный архив Кирилла Малиновского
Кирилл Малиновский

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Дарья Епишкова

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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