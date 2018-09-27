В Москве открывается выставка таджикского художника Зухура Хабибуллаева

Москва, , 11:21 — REGNUM 27 сентября Государственном музее Востока в Москве открывается выставка выдающегося таджикского художника Зухура Хабибуллаева «Долина ветров». Она представит все многолетнее творчество мастера, картины разного жанра и стиля, но неизменно основанные на восточном мироощущении и этнической культуре. Художник создал собственный пластический язык, оригинальные цветовые решения, яркие образы. Убедится в этом можно, посмотрев такие работы как «Зима в Душанбе», «Чилдара», «Мираж» и другие.

Зухур Хабибуллаев — один из самых заметных представителей таджикского изобразительного искусства второй половины XX столетия. Работы мастера хранятся в Государственном музее Востока, Государственной Третьяковской галерее, а также в музейных и частных коллекциях Великобритании, Франции, Швейцарии, Индии, США, Китая и других стран.