Earlymusic: фестиваль в Петербурге представляет музыку барокко и ренессанса

Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM 27 сентября в Санкт-Петербурге откроется XXI международный фестиваль Earlymusic. До 12 октября на различных площадках Северной столицы пройдут вечера аутентичной культуры эпохи барокко, ренессанса, средневековья и классицизма. В программе музыкальные концерты, вечера барочного балета, дни поэзии. Откроет фестиваль в Государственной академической капелле известный британский ансамбль The Taverner Consort and Players под руководством Эндрю Пэрротта исполнением одного из самых известных произведений Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Иоанну».

На закрытии форума в Люмьер-холле 12 октября коллектив «Солисты Екатерины Великой» и один из самых ярких исполнителей старинной музыки скрипач Андрей Пенюгин познакомят петербургскую публику с творениями английского композитора Уильяма Гершеля.