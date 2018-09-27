В Кривом Роге поменяли революционера Артема на Владимира Крестителя

Кривой Рог, Украина, , 10:54 — REGNUM В Кривом Роге вместо памятника революционеру Артему (Федору Сергееву) установили памятник русскому князю Владимиру Крестителю, сообщает 27 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, памятник открыли 27 сентября в день воздвижения креста Господня. Отмечается, что памятник станет самым высоким на Украине монументом в честь Владимира — его высота составляет 8 м, вместе с постаментом памятник достигает 22 м в высоту.

Напомним, после государственного переворота на Украине началась активная пропаганда русофобии. Одно из слагаемых этой пропаганды — тотальная декоммунизация, когда украинские националисты начали разрушать памятники советской эпохи.