Четверг, 27 Сентября 2018 года
12:20:38 МСК

Опубликован долгожданный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Культура

Премьера картины запланирована на 14 февраля 2019 года

Лос-Анджелес, США, 27 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  Вышел первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс», одну из главных ролей в котором исполнила Софи Тёрнер. Видео было выложено 26 сентября на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

Софи Тёрнер хорошо известна зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». В новом фильме про «Людей Икс» она играет Джин Грей — девушку, обладающую невероятными телепатическими и телекинетическими силами. Снимает картину режиссёр Саймон Кинберг, её премьера запланирована на 14 февраля 2019 года.

Читайте также: Опубликованы первые кадры фантастической драмы «Уходи» с Анджелиной Джоли

Напомним, во вселенной «Людей Икс» Джин Грей теряет контроль над своими силами и превращается в Тёмного Феникса, при этом убивая миллиарды людей. Впоследствии, когда ей удаётся получить контроль над сознанием, она приносит себя в жертву, чтобы такое больше не повторилось.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован первый постер сериала «Пацаны» про тёмный мир супергероев

Читайте развитие сюжета: Милла Йовович и Тони Джа снимутся в экранизации игры «Охотник на монстров»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить