Опубликован долгожданный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Лос-Анджелес, США, , 10:22 — REGNUM Вышел первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс», одну из главных ролей в котором исполнила Софи Тёрнер. Видео было выложено 26 сентября на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

Софи Тёрнер хорошо известна зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». В новом фильме про «Людей Икс» она играет Джин Грей — девушку, обладающую невероятными телепатическими и телекинетическими силами. Снимает картину режиссёр Саймон Кинберг, её премьера запланирована на 14 февраля 2019 года.

Читайте также: Опубликованы первые кадры фантастической драмы «Уходи» с Анджелиной Джоли

Напомним, во вселенной «Людей Икс» Джин Грей теряет контроль над своими силами и превращается в Тёмного Феникса, при этом убивая миллиарды людей. Впоследствии, когда ей удаётся получить контроль над сознанием, она приносит себя в жертву, чтобы такое больше не повторилось.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован первый постер сериала «Пацаны» про тёмный мир супергероев

Читайте развитие сюжета: Милла Йовович и Тони Джа снимутся в экранизации игры «Охотник на монстров»