Опубликованы первые кадры фантастической драмы «Уходи» с Анджелиной Джоли

Лос-Анджелес, США, , 09:49 — REGNUM В сети появились первые кадры со съёмок фильма «Уходи» (Come Away), который является приквелом к историям «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес». В них Анджелина Джоли предстала в образе блондинки. Снимки были опубликованы 26 сентября на портале The Sun.

https://twitter.com/AngeliJolie24×7/status/1045111039484813312

В новом фильме Джоли сыграет женщину по имени Роуз, которая тяжело переживает смерть старшего ребёнка. Её муж Джек, роль которого исполнит Дэвид Ойелоуо, находится в таком же состоянии. Их дети Питер и Алиса пытаются поддерживать родителей, но после того, как отчаяние выходит за пределы, они отправляются в выдуманный мир.

Напомним, снимает картину режиссёр Бренда Чэпман («Храбрая седцем»), фильм будет представлять собой фантастическую драму. Сценарий к нему написала Марисса Кейт Гудхилл, это её первая подобная работа.

