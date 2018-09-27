«Русские умеют радоваться жизни»: Эрик Робертс о России и своей жизни

Алена Сычева, , 11:12 — REGNUM

В столице Приморья сегодня, 27 сентября, завершается 16-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», специальным гостем которого стал популярный американский актер Эрик Робертс.

Он известен во всем мире не только как старший брат Джулии Робертс, но и как характерный актер, снявшийся в четырех сотнях картин. Он неоднократно работал с русскими, приезжал в Россию, жил в Москве во время съемок и единственную номинацию на премию «Оскар» получил за исполнение главной роли в фильме российского режиссера — «Поезд-беглец» Андрея Кончаловского.

В эксклюзивном интервью кинообозревателю ИА REGNUM Эрик Робертс перечислил свои киноработы, которые кажутся ему самому наиболее успешными:

«Мои любимые фильмы — «Король цыган» (1978), «Дело Пола» (1980), «Звезда Плейбоя» (1983), «Поезд-беглец» (1985), «Любовь — это оружие» (1994), «Это моя вечеринка» (1996), «Чистилище» (1999). В этих фильмах я воплотил очень сложные характеры, и над ними действительно было непросто работать. Это был невероятный опыт! И я очень горжусь этими ролями».

На вопрос о перспективах занять режиссерское кресло Робертс ответил категорично:

«Я получал приглашение стать режиссером тысячу раз… Но я не режиссер. Я актер!»

Он признался, что со временем у него поменялись принципы выбора проектов. Раньше, когда ему предлагали принять участие в новом фильме, главным для него было высокое качество сценария и интересная, яркая роль. Теперь Эрик старается больше сниматься ради удовольствия, поэтому значение имеют локация (необычное или просто красивое место съемок), компания (хорошие люди в съемочной группе), перспективы увлекательной или веселой работы, необычность проекта, партнеры и многое другое.

Эрик Робертс охотно работает в России. Он не раз говорил, что любит нашу страну и русских. Когда ему предложили приехать во Владивосток, он сначала спросил: «Где это?», и когда получил ответ, что это в России, у актера остался один вопрос: «Когда мы едем?»

«Русские умеют радоваться жизни. В моей стране — при этом я люблю свою страну и американцев — всё немного по-другому, потому что американцы ленивы. Они слишком любят фаст-фуд и много смотрят телевизор. Русские же другие! Они могут от души веселиться и быть очень серьезными. Мне очень нравится!»

На вопрос кинообозревателя ИА REGNUM о причинах участия в кинофестивалях, Эрик признался, что ездить на такие мероприятия его убедила жена:

«Много лет назад я начал получать приглашения на разные фестивали. Я сказал жене, что не хочу ехать, что устал и не вижу в этом смысла. Но она ответила, что я обязательно должен поехать, потому что таким образом я помогу молодым кинематографистам. Люди с большей вероятностью обратят внимание на фестиваль и фильмы, которые на нем показывают, если на смотре появляются заметные кинематографисты, интересные гости и известные актеры».

На вопрос о предпочтительных жанрах в кино Эрик Робертс ответил так же, как и другая гостья фестиваля «Меридианы Тихого» — актриса Энди Макдауэлл — в эксклюзивном интервью ИА REGNUM. Любимым жанром актера является черная комедия, но вместе с тем он любит драмы.

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В жизни актера произошла самая настоящая драма, о которой он поведал в рамках творческой встречи с жителями Владивостока и гостями фестиваля, отвечая на вопрос об источнике своей жизнерадостности. В 1981 году Эрик Робертс попал в тяжелейшую автокатастрофу. Он был за рулем автомобиля и вез собаку своей подруги. Собака, увлеченная попутным ветром, высунула морду в окно, и Эрик попытался ее усадить, но не справился с управлением машиной и врезался в дерево. В итоге актер две недели провел в коме, а когда пришел в себя, помнил только свое имя. Целый год он с трудом восстанавливался. И тогда Эрик дал себе обещание, что если выкарабкается, то будет каждый миг проживать с радостью.

Этой радостью Эрик Робертс охотно делится с публикой. Он подробно и эмоционально отвечал на вопросы зрителей фестиваля «Меридианы Тихого» (в том числе и на неприятный вопрос про свою сестру Джулию, которой признался в любви, рассеяв все подозрения в их вражде), свободно передвигался по залу, шутил и рассказывал байки. На просьбу молодой девушки позволить посмотреть на него вблизи, он стремительно подошел и обнял ее. После окончания мероприятия Эрик долго общался с фанатами и делал селфи со всеми желающими, не отказывая никому в частичке внимания.

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