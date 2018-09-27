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MGM выпустила трейлер фильма «Крид 2» с Сильвестром Сталлоне

Культура

В новом фильме Адонис Крид сойдётся в схватке с Виктором Драго

Лос-Анджелес, США, 27 сентября 2018, 08:30 — REGNUM  В сеть выложили трейлер второй части фильма «Крид». В нём будет показано продолжение истории Адониса Крида (Майкл Б. Джордан), боксёра, тренером которого является Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне). Ролик был выложен 26 сентября на YouTube-канале кинокомпании MGM.

Согласно синопсису, в новой картине зрителям покажут, как ученик Рокки Бальбоа сойдётся в схватке с Виктором Драго — сыном боксера Ивана Драго, который когда-то убил на ринге Апполо Крида (отца Адониса).

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Напомним, в России премьера картины запланирована на 17 января 2019 года. В США её покажут уже 21 ноября 2018 года. Снял фильм режиссёр Стивен Кейпл-младший.

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