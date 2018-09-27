Эндрю Линкольн станет режиссёром «Ходячих метвецов»

Лос-Анджелес, США, , 08:12 — REGNUM Эндрю Линкольн, хорошо известный поклонникам сериала «Ходячие мертвецы» по своей роли Рика Граймса, вернётся в десятом сезоне шоу. Он займёт должность режиссёра. Об этом 26 сентября сообщил портал Den of Geek.

«Я возвращаюсь. Я возвращаюсь в тень как режиссёр и намерен направлять сериал в следующем году», — заявил Линкольн.

Актёр добавил, что он не сможет быть далеко от этого проекта, не сможет этого вынести, поскольку крайне много в него вложил.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что персонаж Эндрю Линкольна покинет сериал в середине девятого сезона. Создатели шоу заявили, что это будет «эпическое» событие.

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