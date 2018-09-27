Четверг, 27 Сентября 2018 года
08:57:21 МСК

Минкульт отверг обвинения в завышении возрастного рейтинга фильмов

Культура

В ведомстве заявили, что возрастной рейтинг иностранных фильмов устанавливается в соответствии с федеральным законодательством

Москва, 27 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Министерство культуры РФ отвергло обвинения, согласно которым ведомство через возрастной рейтинг сокращает аудиторию фильмов иностранного производства. Об этом 27 сентября сообщили «Известия».

В министерстве заявили, что рейтинг всем картинам присваивают в соответствии с федеральным законом и добавили, что иногда ведомство указывает на необходимость изменения рейтинга фильма, поскольку он оказывается неточным.

Читайте также: В Ялте объявлены победители кинофестиваля «Евразийский мост»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Госдума намерена расширить список фильмов, показ который на территории РФ будет возможен без получения прокатного удостоверения.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума расширит показ фильмов без прокатного удостоверения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить