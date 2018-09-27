Минкульт отверг обвинения в завышении возрастного рейтинга фильмов

Москва, , 07:47 — REGNUM Министерство культуры РФ отвергло обвинения, согласно которым ведомство через возрастной рейтинг сокращает аудиторию фильмов иностранного производства. Об этом 27 сентября сообщили «Известия».

В министерстве заявили, что рейтинг всем картинам присваивают в соответствии с федеральным законом и добавили, что иногда ведомство указывает на необходимость изменения рейтинга фильма, поскольку он оказывается неточным.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Госдума намерена расширить список фильмов, показ который на территории РФ будет возможен без получения прокатного удостоверения.

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